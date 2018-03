Tucano pede à PF que investigue ataque a Aécio via Twitter

A iniciativa do líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Duarte Nogueira (SP), de pedir à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal uma investigação sobre os ataques feitos ao senador tucano Aécio Neves (MG) no Twitter oficial da TV Brasil desagradou o PSDB mineiro.

Os mesmos tucanos que na véspera haviam protestado contra a mensagem postada pela TV oficial, chamando Aécio Neves de "mentiroso", acham agora que a melhor conduta é aguardar o resultado da sindicância interna anunciada pela emissora, antes de envolver a PF no caso.

"Aécio Neves mentiu ao País. Sua habilitação para dirigir foi renovada em 31/5/2010", dizia o post no Twitter da TV Brasil.

Assim que tomou conhecimento do episódio, a diretora-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Tereza Cruvinel, tomou a iniciativa de telefonar ao senador para pedir desculpa e anunciou a abertura de investigação interna para apurar o que aconteceu no caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Dou todo crédito à Tereza Cruvinel e não acredito que isso partiria dela pela relação antiga, de respeito e amizade, que tem com Aécio", afirma o presidente do PSDB mineiro, deputado Marcus Pestana.

Na mesma linha, o deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) pondera que Tereza "agiu de forma correta" e, precisamente por isto, é "sensato" aguardar a apuração administrativa.

Pestana destaca que Duarte Nogueira "tem a melhor das intenções", até porque a preocupação do partido é o uso indevido do aparelho de Estado e, a seu ver, o episódio envolvendo Aécio é grave. Mas insiste que é preciso esperar para ver se o episódio foi fruto da ação de um hacker ou de um funcionário da empresa, hipótese esta já cogitada pela diretora que prometeu punir o eventual responsável.

O que o líder tucano cobra é exatamente a identificação dos responsáveis pela ação. "Justificar o ocorrido apenas como pirataria é insuficiente. É preciso saber quem está por trás dessa ação", argumenta Nogueira. Para Abi-Ackel, no entanto, só em um "segundo momento, no caso de haver omissão ou negligência da sindicância, a Polícia Federal deve ser acionada".

O senador Aécio Neves, um dos nomes mais fortes do PSDB para disputar a Presidência em 2014, foi flagrado pela polícia, no Rio, com a carteira de habilitação vencida e se recusou a fazer o teste do bafômetro em uma blitz da Lei Seca.

Segundo o Detran-MG, a carteira de habilitação do senador venceu em 15 de fevereiro.