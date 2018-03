Tucanos querem separar Lacerda do PT em Minas

O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB), admitiu ontem que já começaram a ser feitas as costuras em torno de uma possível aliança dos tucanos com o PSB para uma possível candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda - que chegou ao posto com aval de tucanos e petistas. "As eleições estão muito longe, mas as conversas já se iniciam", disse. Segundo ele, a administração de Lacerda tem muito mais proximidade com o PSDB do que com o PT.

Questionado sobre um novo alinhamento com os petistas na capital para as eleições, preferiu não se posicionar. "Não sabemos, em 2012, quais serão as condições nacionais, regionais e locais da política", observou.