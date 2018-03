Tucanos vão usar mensalão e Lina contra Dilma

Na visão dos tucanos, Lula passou o final do primeiro mandato e a maior parte do segundo mandato evitando discutir determinados assuntos que abateram o PT, sobretudo a crise do mensalão, durante a qual viveu o pior momento de seus quase oito anos no poder.Além do mensalão, outro alvo dos tucanos é o caso da ex-secretária Lina Vieira, da Receita Federal que acusou a então ministra Dilma Rousseff de tê-la pressionado a afrouxar investigações sobre empresas da família Sarney. A hoje candidata do PT nega ter feito pressão, mas o caso nunca foi plenamente esclarecido.

Para o PSDB, a crítica a Lula é improdutiva, devido à alta popularidade do presidente, restando, desta forma, o ataque ao PT e a Dilma. A estratégia foi discutida com dirigentes da sigla e do DEM nas últimas semanas.

A avaliação do comando político da campanha é que Lula não entrará numa cruzada em defesa de Dilma quando os temas trazidos à arena eleitoral forem espinhosos para ele. Entrariam nesse rol de assuntos delicados para o governo Lula, por exemplo, as relações do PT com as Farc e o MST e a proximidade do governo com o regime do venezuelano Hugo Chávez.

Essa nova estratégia explicaria o fato de Serra ter citado as relações do PT com o movimento dos sem-terra e também ter endossado as críticas de seu companheiro de chapa, Índio da Costa (DEM), ao partido de Dilma.