Tudo que seu mestre mandar Ainda bem que ele seguiu a carreira do pai. Se Nelsinho Piquet fosse, por exemplo, secretário da Receita Federal, teria saído daquela suposta reunião com a ministra Dilma Rousseff decidido a tirar da pista as investigações contra o filho do Sarney. Obediência ao chefe igual à demonstrada pelo ex-piloto da Renault no "acidente" de Cingapura, francamente, nem Aloizio Mercadante quando deixou seu Briatore na reta para trombar de frente com a ética.