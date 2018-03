Tuma deve disputar reeleição ao Senado, mesmo sem contar com apoio do PSDB Sem apoio dos tucanos, o senador Romeu Tuma (PTB-SP) deve disputar a reeleição de forma independente, afastado da chapa estadual encabeçada pelo PSDB, com o qual seu partido tende a formar uma "aliança branca". O PTB não deve se coligar formalmente com o PSDB, mas pretende usar parte dos 2 minutos e 8 segundos diários de que dispõe na propaganda eleitoral para pedir votos para Geraldo Alckmin, virtual candidato tucano ao governo estadual. A outra parte do tempo será utilizada por Tuma. "É o suficiente para que o senador se viabilize nas urnas", disse o presidente do PTB em São Paulo, deputado estadual Campos Machado. Para o Senado, os tucanos devem apoiar Orestes Quércia (PMDB) e lançar um candidato próprio, vaga disputada pelo ex-secretário estadual Aloysio Nunes Ferreira e os deputados federais José Aníbal e Mendes Thame.