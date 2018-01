Tumulto na Febem Vila Maria deixa oito feridos Um tumulto entre os internos da unidade Vila Maria, na zona norte da capital, na manhã desta terça, deixou oito pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Elas foram removidas para os prontos-socorros de Vila Maria e Tatuapé. De acordo com informações da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), o tumulto começou por volta das 10 horas e durou cerca de uma hora. Logo no início da confusão, o Grupo de Apoio que permanece de prontidão próximo à instituição entrou no prédio e as negociações foram iniciadas. Alguns dos adolescentes subiram ao telhado. Ainda não há informações sobre o motivo do motim. Os internos foram revistados, procedimento rotineiro após situações de tumulto.