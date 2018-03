Túnel Ayrton Senna será interditado para limpeza O túnel Ayrton Senna I ficará interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na quinta, 13, e na sexta-feira, 14, desta semana, e de segunda, 17, a quinta-feira, 20, da próxima semana no sentido centro/bairro para serviços de lavagem e limpeza realizados pela Secretaria de Infra-Estrutura Urbana (Sirub). A interdição valerá sempre entre as 23h30 e 5 da manhã. De acordo com a CET, nessas datas e horários, os motoristas que seguirem da Avenida 23 de Maio com destino à Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade deverão seguir pelo acesso à Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, Praça Armando Salles de Oliveira, Rua Manoel da Nóbrega, Rua Bento de Andrade e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade. Técnicos da CET permanecerão no local durante a interdição para orientar os motoristas.