Túnel é achado em cadeia de ladrões do BC A polícia suspeita que um túnel descoberto no domingo na ala de segurança máxima do Instituto Penal Paulo Sarasate, em Itaitinga (CE), tenha sido financiado por integrantes de quadrilha ligada aos ladrões do Banco Central. A escavação já estava a 20 metros da muralha do presídio. Ela partia do setor onde estavam sete presos acusados pelo furto milionário realizado em 2005. Na semana passada, esses sete presos haviam sido transferidos para Mato Grosso Sul, pois a Polícia Federal apurou que o PCC planejava resgatá-los.