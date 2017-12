Túnel é encontrado em presídio de São José dos Campos A Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada para realizar uma revista nesta sexta-feira, 16, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde foi encontrado um túnel. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), os carcereiros encontraram um túnel que foi construído a partir do banheiro de uma das celas,na quarta-feira, 14,. O buraco foi lacrado e a direção instaurou apuração para constatar em que circunstâncias se deu o início de túnel. Não há confirmação de fugitivos. Até as 14h45, não havia boletim parcial sobre o que foi apreendido durante a operação. Com capacidade para 512 presos, o CDP abriga 1.158 detentos.