Túnel Noite Ilustrada será interditado até sexta-feira O Túnel Noite Ilustrada, na zona oeste da capital, que faz a ligação da Avenida Rebouças, sentido centro, com a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua Major Natanael, ficará interditado entre as 23h30 desta segunda-feira e às 5 horas de Sexta-feira. O bloqueio será feito para a realização de serviços de limpeza e manutenção. O Túnel Noite Ilustrada faz a ligação da Avenida Rebouças, sentido centro, para a Avenida Dr. Arnaldo e Rua Major Natanael. Os veículos provenientes da Avenida Rebouças deverão seguir pela Avenida Paulista, à esquerda nas ruas Bela Cintra, Antônio Carlos e Consolação, à direita no acesso à Avenida Doutor Arnaldo, retomando o trajeto normal para a Avenida Doutor Arnaldo. A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.