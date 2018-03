Túnel Nove de Julho será interditado a partir das 23 horas A partir das 23 horas deste sábado, 29, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá interditar o Túnel 9 de Julho, sentido bairro, para manutenção. O bloqueio será mantido até às 05 horas e, durante o mesmo horário no domingo, a manutenção será feita na pista sentido centro. Durante as interdições, a Rua Carlos Comenale, sentido centro-bairro, no trecho entre a Rua Peixoto Gomide e a Praça Rodrigo Lefreve, terá seu sentido de direção alterado.