Turbina pega fogo e passageiros se recusam a seguir viagem

Passageiros do vôo que ia de São Paulo a Natal, no Rio Grande Norte, se recusaram a seguir viagem depois que uma das turbinas do Boeing 737-300 da BRA pegou fogo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, 18, quando o avião fazia uma escala em Salvador, na Bahia. A aeronave transportava 103 passageiros e 47 deles se recusaram a seguir viagem; alguns passageiros vão conseguir embarcar apenas na noite de quinta-feira, 20. O avião faria uma segunda escala, em João Pessoa, mas o vôo foi abortado. De acordo com a BRA, o avião decolou normalmente do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, e surgiu uma labareda na turbina esquerda do avião, no momento em que ele se preparava para decolar, por volta das 23 horas. Assustados, parte dos passageiros se recusou a seguir viagem e pediu para descer do avião. A empresa informou que a labareda foi provocada por resíduo de combustível, que é o querosene especial de aviação, na câmara de combustão. A BRA disse também que esse problema não afeta o vôo, mas mesmo assim atendeu aos passageiros que não quiseram viajar. Algumas passageiros que moram em Salvador retornaram para suas casas e outros foram encaminhados a hotéis da cidade. Os passageiros devem seguir viagem para Natal às 23 horas de quinta-feira. Apesar do aviso de que o próximo vôo da rota seguiria apenas no fim da noite desta quarta, alguns passageiros que ficaram em Salvador estiveram, nesta manhã no aeroporto para tentar embarcar em algum vôo da companhia. "A gente ficou bastante assustado ao ver a fumaça e o fogo subindo da asa, por isso resolvemos não seguir", conta o comerciante Roberto Aciolli, residente em Salvador, que ia visitar a família no interior da Paraíba. "Agora, estamos aguardando uma nova oportunidade de embarcar." Os que residem em Salvador foram para suas casas e os demais foram hospedados em hotéis com as despesas pagas pela empresa aérea. Eles devem embarcar para Natal nesta quinta-feira, às 23 horas. Os outros passageiros que prosseguiram viagem chegaram à capital do Rio Grande do Norte às 3h33 da madrugada desta quarta-feira. Texto alterado às 13h16 para acréscimo de informações.