Turbulência deixa 15 pessoas feridas e avião da TAM faz pouso de emergência em Fortaleza

FORTALEZA - Doze passageiros e três tripulantes ficaram feridos após forte turbulência no voo 8065 da TAM, que saiu de Madri com destino ao Aeroporto de Guarulhos. O Airbus com 168 passageiros e 16 tripulantes teve de fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira, 2. "A turbulência foi muito forte e causou pânico dentro da aeronave", disse o paulista Pedro Luiz, que estava a bordo.

Dos 15 feridos, que foram levados para o Instituto José Frota (IJF) com luxações e fraturas, só dois permaneciam internados, segundo a TAM, "para exames complementares". Entre as vítimas estão brasileiros, poloneses, espanhóis e colombianos.

O Airbus saiu por volta de 22 horas de domingo, 1, de Madri, na Espanha. A turbulência ocorreu quando a aeronave passou pelo Equador. À 1h36 desta segunda-feira, o avião pousou para atendimento a passageiros e comissários que se feriram.

Um novo voo da TAM deve chegar no fim da tarde em Guarulhos com 121 passageiros do voo 8065. Em nota, a companhia disse lamentar o ocorrido e afirma estar prestando "a assistência necessária a seus passageiros e funcionários".

Leia a íntegra da nota da TAM:

"A aeronave que operava o voo JJ8065 (Madri - São Paulo/Guarulhos) pousou no aeroporto de Fortaleza às 1h36 (hora local) desta segunda-feira (2/9), após passar por uma forte turbulência, que provocou ferimentos em alguns passageiros e tripulantes. A aeronave aterrissou em segurança e os feridos foram encaminhados para atendimento médico. Todos já foram liberados, exceto dois passageiros que permanecem em observação no hospital, para exames complementares. Lamentamos o ocorrido e estamos prestando a assistência necessária a nossos passageiros e funcionários. Uma tripulação reserva foi enviada a Fortaleza para trazer os passageiros até o aeroporto de São Paulo/Guarulhos, no voo JJ9362, com decolagem prevista para as 13h30 desta segunda-feira."