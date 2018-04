Turista brasileira morre atropelada em avenida de Cancún

Uma turista brasileira morreu atropelada no balneário de Cancún, no Caribe mexicano, informaram neste sábado fontes oficiais. Segundo as primeiras informações, a brasileira, que teria aproximadamente 45 anos, foi morta por um caminhão em alta velocidade que não teria respeitado um sinal vermelho. O acidente ainda deixou gravemente feridos outros três brasileiros, que poderiam ser parentes da vítima. De acordo com a Procuradoria de Justiça de Quintana Roo, os brasileiros foram atropelados quando atravessavam uma movimentada avenida com a ajuda de um funcionário do hotel em que estavam hospedados e que também ficou ferido.