Turista é atingido por raio e morre em praia do Recife O comerciante Inácio Carlos da Silva, de 33 anos, morreu atingido por um raio quando fazia caminhada na praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, na região do Grande Recife, onde passava férias. Ele saiu para caminhar na manhã de sexta-feira, 23, e só foi localizado à noite por amigos e familiares. O corpo de Inácio estava no necrotério da cidade, sem identificação, porque ele havia saído de calção e sem documentos. De acordo com o boletim médico, Inácio sofreu parada cardíaca ao ser atingido pela descarga elétrica de um raio que também provocou queimaduras em suas pernas e braços. Seus amigos acreditam que a placa de platina que tinha no braço, colocada depois de um acidente de trânsito, atraiu o raio. Casado há seis meses, ele morava no município de Taquaritinga do Norte, no agreste do Pernambuco.