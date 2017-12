Turista enfrenta fila de 5h para chegar a Ilhabela, no litoral norte de SP

São Sebastião - Turistas que programaram passar as festas de fim de ano em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, enfrentaram nesta quinta-feira, 26, entre quatro a cinco horas de fila para embarcar em uma das quatro balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e o arquipélago. A fila tomou conta das ruas do centro de São Sebastião, gerando caos no sistema viário.

"Estou com duas crianças no carro que estão agoniadas com tanta demora", disse a personal trainer Luciana Marques 25. "Entrei na fila às 14h30 e somente agora estou chegando próximo ao pedágio", relatou o empresário Ricardo Picollo, 39, às 18h desta quarta-feira. O casal de namorados Aírton Gomes de Souza, 22 e Eliandra Machado, 19, desistiu de atravessar. "Vamos dormir em alguma pousadinha de São Sebastião e tentar atravessar sexta pela manhã, quando esperamos que tenha menos movimento", disse Souza.

O Desenvolvimento Rodoviário S/A, que administra a travessia, havia prometido operar com cinco balsas na temporada. Aproximadamente 500 mil veículos devem utilizar a travessia São Sebastião/Ilhabela durante a temporada, segundo o Dersa.