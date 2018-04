Turista francês morre ao cair de bondinho na Lapa

RIO DE JANEIRO - O turista francês Charles Damien Pierson, de 24 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 24, ao cair do bondinho que liga o Centro ao bairro de Santa Teresa. O bonde trafegava sobre os Arcos da Lapa, cuja altura é de 17,6 metros, quando o rapaz, que viajava no estribo, do lado de fora do veículo, inclinou o corpo para tirar uma fotografia. Ele perdeu o equilíbrio e caiu.

O trilho é cercado por tela, mas, segundo as testemunhas, a proteção só fica presa pelas laterais, em barras de ferro. Pierson teria caído junto ao meio fio e escorregado por baixo da tela.

Um morador de rua, que presenciou a queda, contou ainda que dois adolescentes roubaram a câmera fotográfica do turista e pertences que estavam em seu bolso. Ele disse que o rapaz agonizou alguns instantes, mas já estava morto quando os bombeiros chegaram.

Pierson estava acompanhado de uma alemã, que havia conhecido há poucos dias no Rio de Janeiro. A moça entrou em desespero e foi amparada por uma família de Belo Horizonte, que também fazia o passeio. O grupo seguiu para a 5.ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.

Cerca de 1,5 mil pessoas trafegam diariamente nos bondinhos de Santa Teresa, importante ponto turístico do Rio. O transporte de passageiros no estribo é usual e não há nenhuma norma proibindo a viagem do lado de fora do bonde. Os veículos, centenários, foram modernizados recentemente pela Secretaria de Estado de Transportes e ganharam motores novos.