Turista israelense desaparece na mata em Ilha Grande

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Os bombeiros prosseguem nesta sexta-feira, 5, as buscas a um turista israelense, perdido nas matas de Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, desde a última quarta-feira, 3.

Segundo os bombeiros, o turista Etay Ben David, de 31 anos, saiu sozinho da pousada por volta das 11 horas da quarta em direção ao Pico do Papagaio e não retornou.

As buscas começaram na noite do mesmo dia. Cerca de 20 bombeiros estão nas trilhas da ilha e até as 10 horas de hoje o turista não havia sido localizado.