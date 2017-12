Turista italiana é encontrada morta no Ceará

Atualizada às 00h31

A turista italiana Gaia Molinari, 29, foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira, 25, na localidade de Serrote, em Jijoca de Jericoacoara, a 287 quilômetros de Fortaleza. O corpo foi achado por volta das 13 horas por um casal que caminhava em direção à Pedra Furada, em uma Área de Preservação Ambiental (APA), na qual a circulação de veículos é proibida. A polícia tem um suspeito, mas até a manhã desta sexta-feira, 26, seu nome ainda não havia sido revelado.

O corpo da italiana foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral, na zona norte do Ceará, apresentando ferimentos na cabeça e arranhões pelo corpo. De acordo com o comandante da polícia comunitária da Vila de Jericoacoara, subtenente Marcos Rodrigues, a jovem tinha o rosto perfurado. Mais tarde, o IML informou que Gaia foi estrangulada.

Gaia Molinari morava em Fortaleza e havia ido para Jericoacoara, no dia 21 deste mês, em companhia de uma amiga cearense. As duas voltariam para Fortaleza no dia 24, mas a jovem italiana decidiu ficar por mais um dia.

Jericoacoara é um vilarejo praiano que fica no Litoral Oeste do Ceará. É um dos locais mais visitados por turistas nacionais e estrangeiros durante o período de férias. Em agosto deste ano, a Praia de Jericoacoara ficou em 4º lugar na lista das 40 melhores praias da Terra feita pelo blog de viagens do jornal americano Huffington Post.