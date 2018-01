Turista italiano acusado de abusar da filha passa mal e é internado no Ceará O turista italiano acusado de assediar a filha de 8 anos na piscina da barraca de praia Croco Beach, em Fortaleza, foi internado no Hospital Gênesis. Ele teve uma crise de pressão alta após ser informado de que o Tribunal de Justiça negou, no sábado, o pedido de habeas corpus feito pelo advogado Flávio Jacinto. Hoje, a juíza Maria Ilna de Castro, da 12ª Vara Criminal do Ceará, deve se posicionar sobre o pedido de anulação do flagrante apresentado na sexta-feira pela defesa do italiano.