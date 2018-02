Turista morre após briga na Praia Grande Baleado na tarde de anteontem após discussão com um desconhecido na Praia da Vila Tupi, na Praia Grande, o turista Ezequiel de Souza, de 39 anos, morreu ontem de madrugada, no pronto-socorro da cidade. Souza estava com a família na praia quando foi chamado de gordo por um homem. Ele revidou os insultos. O rapaz saiu da praia, retornou com uma pistola calibre 38 e deu três disparos contra Souza, na cabeça, ombro e coxa. A polícia já identificou um suspeito.