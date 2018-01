Turista morre após mal súbito em circuito da folia

SALVADOR - Uma turista alagoana de 50 anos, que não teve o nome divulgado, morreu, na noite de ontem (sábado), após sofrer um mal súbito durante o desfile dos blocos no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Segundo informações da Prefeitura, ela chegou a ser conduzida por uma equipe do Corpo de Bombeiros para um módulo de assistência médica instalado nas proximidades, onde chegou com quadro de parada cardiorrespiratória e foi submetida a manobras de ressuscitação cardíaca, mas não resistiu. A visitante havia chegado a Salvador na sexta-feira e estava hospedada na casa de uma prima.