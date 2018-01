Turista morre após ser atingido por raio no interior de SP Um turista morreu na noite de domingo, 5, em conseqüência da queda de um raio no momento em que se divertia no clube Thermas dos Laranjais, em Olímpia, interior de São Paulo. O chefe de informática da Câmara Municipal de Uberaba (MG), José Ronaldo Prata Junior, 35 anos, nadava numa das piscinas quando sofreu o impacto da descarga e desmaiou. Ele foi levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Olímpia, mas morreu por volta das 23h30, de parada cardíaca. Por conta das descargas elétricas dos raios, centenas de pessoas tiveram de ser retiradas às pressas das piscinas do clube, que recebe milhares de turistas de todo o interior nos finais de semana. Prata Junior estava acompanhado da mulher e o filho, de 5 anos de idade. A família fazia parte de um grupo de 90 pessoas de Uberaba (MG), que excursionava no clube, entre elas o presidente da Câmara de Uberaba, Tony Carlos (PV). A Câmara de Uberaba não funcionou nesta segunda-feira, 6, em luto ao acontecimento. Turistas da excursão acusaram o clube de não manter equipes de primeiros socorros, com ambulâncias e desfibriladores, que poderiam, segundo eles, até ter evitado a morte do colega. O clube informou que no momento do fato havia enfermeiro de plantão e salva-vidas e que não há qualquer irregularidade com relação aos procedimentos de primeiros socorros.