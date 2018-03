Turista norte-americano é encontrado morto em apartamento em Copacabana

RIO - Um turista americano de 24 anos foi encontrado morto dentro de um apartamento de Copacabana, na zona sul do Rio. A polícia suspeita que Victor Vincent tenha morrido acidentalmente, por uso excessivo de drogas, álcool e medicamentos. Na quitinete em que ele estava hospedado, foram encontrados dois cachimbos usado para o consumo de crack, bebidas alcoólicas e estimulantes sexuais.

Vincent morava em Nova York e estava no Rio desde o dia 20. Ele havia alugado o apartamento em Copacabana por R$ 4 mil para o período de festas de fim de ano. A polícia suspeita que ele tenha morrido há aproximadamente uma semana, pois o corpo do turista estava em estágio avançado de decomposição. Vizinhos chamaram as autoridades depois que sentiram um forte cheiro no apartamento em que ele estava hospedado.

O turista tinha um ferimento na cabeça, mas os investigadores suspeitam que a lesão tenha sido provocada por uma queda no momento da morte. Não havia sinais de violência no corpo da vítima, mas a polícia afirmou que vai apurar todas as hipóteses para a causa da morte.