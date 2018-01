Turista português é morto por assaltante no Rio O turista português André Costa Ramos Bordelo, de 19 anos, morreu ao ser esfaqueado na manhã desta segunda-feira, 14, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ao ser abordado por um assaltante, Bordelo se levantou assustado da areia, reclamou e foi ferido entre as costelas. Claudeci Bezerra da Silva, de 23 anos, foi preso em seguida, na esquina das Rua Constante Ramos com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Com ele, a polícia recuperou a mochila da vítima, com carteira, máquina fotográfica e um Guia Brasil.