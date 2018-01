Turista sérvia é esfaqueada durante assalto no porto do Recife

Uma turista sérvia foi ferida com uma facada na cabeça na tarde deste sábado, 2, no Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto do Recife, capital pernambucana. A violonista Vera Stefanovic, de 31 anos, teria sofrido uma tentativa de assalto, segundo a jornalista Taciana Campos, amiga da vítima, que relatou o ocorrido em uma rede social.

De acordo com Taciana, a turista, que estava a bordo do cruzeiro MSC Poesia, desembarcou e foi atacada por assaltantes na frente do porto. A jornalista postou duas imagens. Em uma das fotos, Vera aparece ensanguentada, enquanto é atendida por um profissional de saúde.

"Quando cheguei na frente do Porto do Recife só vi sangue. Chorei muito com a situação. O choque da turista esfaqueada. Ela só dizia: "sorry" ('desculpa', em inglês) e chorava muito", conta a jornalista.

No texto, Taciana afirma que as viaturas da polícia chegaram ao porto 50 minutos após o chamado. A reportagem tentou contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que não respondeu aos questionamentos até 20h40 deste sábado.