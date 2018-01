Turista sueco morre em assalto na Praia da Pipa Um turista sueco foi morto ontem em uma pousada na Praia da Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Civil, um assaltante rendeu o vigia por volta de 2 horas e exigiu que ele entregasse tudo que havia no cofre. Como não conseguiu o dinheiro, o homem, que nesse momento enrolou a camisa no rosto, viu aberta a janela do chalé onde estava Gert Bjorw Skyitte Sandghn, de 59 anos, e sua mulher. O sueco teria reagido e então foi baleado no peito, chegando sem vida ao hospital da cidade. O criminoso fugiu.