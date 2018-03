Turistas assaltados poderão registrar ocorrências nos hotéis Após mais uma série de assaltos a turistas, o governo do Rio anunciou nesta quarta-feira, 31, que estrangeiros terão "tratamento especial" no registro de ocorrências: serão atendidos nos hotéis. Na prática, é o ´B.O. Delivery´, apesar de a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) negar a definição. A medida foi anunciada após duas horas de reunião de representantes da Secretaria da Segurança Pública com representantes do setor de turismo. "Agora o atendimento ao turista será feito no próprio hotel, e não na delegacia. É elegante que se faça isso, diante da situação que a pessoa está passando", declarou o secretário de Turismo, Eduardo Paes. Ele tentou minimizar o assalto a turistas que estavam em um ônibus de linha regular, no Aterro do Flamengo, na noite desta terça. "O que preocupa é a ação de marginais atacando grupos de turistas. Era uma linha regular, temos que posicionar as coisas." Paes é aquele que ofereceu um passeio, como forma de compensação, a turistas estrangeiros que foram assaltados quando chegavam à cidade, no início do ano - e do governo. Atendimento personalizado O comandante da Polícia Militar, coronel Ubirantan Ângelo, também defendeu o atendimento personalizado em hotéis. Segundo ele, cada vez que se desloca um turista para a Deat há uma "exposição maior" e "cada assalto parece 20 assaltos". Ele afirmou que a "modalidade" do assalto desta terça foi diferente daquela que vinha ocorrendo na cidade, com ataques na Linha Vermelha a estrangeiros que chegam no Aeroporto Tom Jobim. "Coincidentemente havia turistas no ônibus", disse. O coronel afirmou que, com a repressão nas vias expressas, criminosos "começaram a migrar" para linhas regulares. "O ônibus não era de turismo, o alvo não era um grupo de turistas", repetiu o delegado Fernando Veloso, titular da Deat. Ele argumentou que equipes que atuam nas ruas, na prevenção de crimes, serão deslocadas para tomar os depoimentos nos hotéis. "A idéia é resolver uma série de problemas. Não é o B.O. delivery. Vai aumentar o policiamento ostensivo, a idéia é prestar um serviço de mais qualidade", disse o delegado, que há uma semana recebeu o reforço de 10 policiais. Ele não quis divulgar o efetivo da Deat, por "medida de segurança". O presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio, Alexandre Sampaio, que também participou na reunião, disse que o principal problema para o turismo foi a crise aérea e as chuvas do início do ano, e não a violência. Ele repetiu o discurso de que o objetivo dos assaltantes do ônibus não era atacar turistas.