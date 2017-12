Turistas colombianas são assaltadas em Copacabana Duas turistas colombianas, mãe e filha, foram assaltadas hoje pela manhã na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo informações prestadas à Delegacia de Atendimento a Turistas (Deat), o furto ocorreu por volta das 10h30, quando a filha foi mergulhar. A mãe ficou na areia, filmando a cena. Dois rapazes aproximaram-se, pegaram a bolsa do chão e saíram correndo. As vítimas relataram que havia US$ 3 mil dentro da bolsa, segundo uma policial da Deat, que está investigando o caso.