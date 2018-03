Turistas croatas e alemães são assaltados no Rio de Janeiro Apesar do reforço policial nas ruas e vias expressas do Rio de Janeiro, em função da onda de violência que atingiu a cidade na semana passada, um grupo de turistas alemães e croatas foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, na saída da Linha Vermelha. Os turistas tinham acabado de desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e seguiam para um hotel na zona sul. O carro em que eles estavam foi interceptado por ao menos quatro homens fortemente armados. Os ladrões levaram dinheiro, documentos, máquinas fotográficas, jóias e outros objetos pessoais. O guia de turismo que os acompanhava e o motorista também foram assaltados; os ladrões conseguiram fugir. "O caso foi registrado em uma delegacia. Os turistas estão um pouco nervosos, mas não há sinais de ferimentos", disse um inspetor da Delegacia de Atendimento ao Turismo, que se identificou apenas como Júlio. O policiamento foi reforçado no Rio de Janeiro após a morte de 19 pessoas no dia 28 de dezembro. Policiais civis e militares que estavam emprestados para outros órgãos do Estado estão sendo reconvocados para voltar a batalhões e delegacias, e as ruas e vias expressas da cidade passaram a ter uma presença maior de forças de segurança. Na quarta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acertou o envio da Força Nacional de Segurança ao Estado, em reunião com o secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa. Segundo Cabral, a ação da Força Nacional se iniciará pelo patrulhamento das divisas do Estado, "o mais breve possível".