Turistas europeus são assaltados em praia do Ceará Onze turistas - oito espanhóis e três italianos - foram assaltados enquanto estavam hospedados em uma pousada na Praia da Taíba, em São Gonçalo, a 55 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a Polícia, cinco homens encapuzados e armados com pistolas invadiram o estabelecimento durante a madrugada de domingo. Ao voltar de um restaurante, por volta das 2 horas, oito espanhóis (quatro homens e quatro mulheres) foram rendidos pelos assaltantes. Um dos espanhóis disse ter visto dois homens encapuzados próximo ao telhado. Os espanhóis foram imobilizados e levados para os quartos. A ação levou cerca de uma hora. Os bandidos fugiram levando mais de 5 mil euros, máquinas fotográficas digitais, aparelhos de som, relógios, jóias, três notebooks e R$ 700, além de documentos. Ainda segundo a Polícia, este seria já o terceiro assalto contra turistas, em menos de três meses, em pousadas na Taíba.