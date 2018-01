Turistas ingleses são assaltados no Rio Um ônibus com 18 turistas ingleses foi assaltado no fim da noite de sábado no Aterro do Flamengo, no Centro do Rio. O grupo havia acabado de desembarcar no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim - Galeão, e foi abordado por criminosos em uma Pajero quando estavam a caminho de um hotel em Copacabana, zona sul. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, três homens armados com pistolas subiram no ônibus e obrigaram os passageiros a entregar dinheiro e pertences. Um deles chegou a ser agredido com uma coronhada depois de se recusar a entregar o que tinha. Os turistas foram encaminhados à Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, mas estavam muito nervosos e não quiseram prestar depoimento. A polícia não soube informar o quanto foi roubado.