Turistas são assaltados na subida do Corcovado Duas jovens norte-americanas e um casal de brasileiros foram vítimas de um assaltante na tarde deste domingo quando, de carro, trafegavam na subida do Corcovado, próximo à Ladeira das Curvas, na capital fluminense. Os turistas foram rendidos por um bandido que saiu do matagal ao lado. Foram levados das vítimas câmeras fotográficas, passaportes, dinheiro, relógios e outros objetos pessoais. O criminoso segue foragido. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), no Leblon.