Turistas são encontrados mortos em hotel em Florianópolis Um casal de turistas de Curitiba foi encontrado morto na tarde desta terça-feira no apartamento de um hotel na praia da Joaquina, na região da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Élcio Fernando Palumbo, 35 anos, e Jocelma Beatriz Giretti de Diniz, 26, haviam chegado ao hotel no dia 4 de janeiro. Eles foram encontrados por uma camareira que entrou no apartamento para fazer a limpeza. Segundo a polícia, havia seringas junto aos corpos, o que leva à hipótese de morte por uso de substâncias tóxicas. De acordo com funcionários, Joelma, que era enfermeira, e Élcio aparentavam ser um casal tranqüilo, sem nenhum sinal que pudesse levar à suspeita de que fossem usuários de drogas. Os corpos foram recolhidos pela Polícia Militar e levados ao Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte.