Turistas são resgatados a 2,5 km da costa do Rio O Grupamento Marítimo da Polícia Militar do Rio resgatou, no início da tarde de hoje, 12 turistas que estavam nas Ilhas Tijucas, a 2,5 quilômetros da Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste. Eles haviam nadado em direção à ilha por volta das 10 horas, mas, como o mar estava agitado e com ondas altas, não conseguiram voltar. Para resgatá-los, foram mobilizados 50 salva-vidas. Os turistas, com idades entre 15 e 29 anos, foram atendidos no Centro de Recuperação de Afogados da Barra e liberados. Eles são missionários de igrejas evangélicas, que vieram ao Rio cantar num coral.