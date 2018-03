Tutty humor

Votar é uma viagem Tem muito marmanjo que até hoje vota perto da casa da mãe. Há casais divorciados fiéis à mesma seção desde a lua-de-mel, eleitor na terceira idade que sempre volta à escola que o alfabetizou, enfim, uma multidão atravessará a cidade amanhã para escolher seu prefeito em segundo turno. Para essa turma, a democracia é, antes de tudo, um exercício de paciência no trânsito. A preguiça de mudar de endereço no título de eleitor é motivo de sobra para fazer do ato de votar um compromisso inconsciente com o passado. O que, psicologicamente, poderia até ser saudável não fossem os engarrafamentos inevitáveis no túnel do tempo. Tirar o carro da garagem em dia de eleição é um hábito que tem transformado a festa da democracia em programa de índio nas grandes cidades brasileiras. Feliz aquele que amanhã cumprirá a pé o exercício de cidadania da vez, ainda que precise de disposição para uma bela caminhada. Pense nisso antes de sair de casa! FOFA DO CLÃ Enfim uma boa notícia na família Suplicy: a primeira-nora Maria Paula, mulher do caçula João, vai voltar a seu posto na Turma do Casseta & Planeta (TV Globo) ainda neste ano. AGENDA DO LULA Faltam dois meses para o Natal extraordinário de 2008. Promessa é dívida, hein, presidente! Baiano de ouro É claro que a desvalorização do real frente ao dólar ajudou, mas não se pode desconsiderar numa análise técnica sobre o maior lucro trimestral da história da Vale do Rio Doce a contratação de João Gilberto para o seleto time de garotos-propaganda da companhia. Ou não, né?! Coisas do passado Comenta-se na Globo que o problema da novela de Miguel Falabella pode ser o título. "Negócio da China", convenhamos, tem significado que não faz sentido algum em tempos de crise financeira global. Grande líder Dunga resolveu dar ouvidos a Lula. Vai escalar Robinho e Kaká na zaga da Seleção para testar se "a melhor defesa para o Brasil é o ataque", como o presidente anda falando por aí. Lobo mau por perto Barack Obama chegou bem à casa de sua vovozinha, em Honolulu. Pelo sim, pelo não, evitou o caminho da floresta. Eu, hein! Vampeta disse à imprensa que o Palmeiras é o "mais simpático" dos clubes que disputam o título do Brasileirão. O ex-corintiano deu pra isso depois que pendurou as chuteiras. A grande depressão Recolhida nesta semana das farmácias, a "pílula antibarriga" incluiu o suicídio entre suas probabilidades de efeito colateral. A grande depressão 2 Tem gente que não sai mais de casa com medo da recessão. Pode?