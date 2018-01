Band lamenta assédio sexual a participante de 12 anos do MasterChef

A TV Bandeirantes lamentou as mensagens de cunho sexual que uma das participantes do programa MasterChef Júnior, uma adolescentes de 12 anos, tem recebido nas redes sociais.

"A Band repudia e lamenta essas desagradáveis manifestações de extremo mau gosto. O foco do programa é o talento das crianças, e nem de longe, há qualquer provocação a esse tipo de estímulo", disse a emissora, em nota.

Desde a estreia do programa, na noite de terça-feira, a menina foi bombardeada por mensagens de assédio de internautas, inclusive de pedófilos. Em entrevista ao portal IG, o pai da jovem, Alexandre Schulz, declarou que "teve gente que pediu que ela mandasse foto nua". Ainda segundo o portal, os pais preferiram, por enquanto, não procurar a Justiça.

O nome da jovem chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter. Depois das mensagens sexuais, também foram criadas páginas no Facebook por anônimos, com textos "apoiando" o assédio à menina. Parte dos internautas passou a repudiar os comentários. “Estou com vontade de vomitar na cara de vocês com essas piadas ridículas e machistas sobre pedofilia e estupro", disse um usuário da rede social.