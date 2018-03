TV do Legislativo terá sinal digital em SP A partir do dia 29, a capital paulista terá mais uma emissora de tevê digital, o canal 61, que transmitirá simultaneamente as programações da TV Alesp, da TV Câmara, da TV Senado e das tevês de câmaras municipais da Região Metropolitana. O recurso da multi-programação permite a transmissão de até quatro programações simultâneas por um mesmo canal. A parceria foi firmada para reduzir os custos de instalação da TV digital.