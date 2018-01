TV mostra Suzane von Richthofen na praia A ex-estudante Suzane von Richthofen, ré confessa do assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, passou férias em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ela ficou hospedada no apartamento do advogado Denivaldo Barni, amigo de Manfred. O programa Domingo Espetacular, da Rede Record, exibiu hoje cenas de Suzane chegando a Ubatuba no dia 25. De cabelos curtos e alguns quilos mais gorda, ela aparece caminhando na praia e freqüentando sorveterias. A reportagem revelou que pessoas próximas de Suzane especularam que os quilos ganhos pela jovem se devem ao início de uma gravidez. Em entrevista concedida por telefone à Record, Barni disse que está cuidando de Suzane a pedido da avó materna, Maria de Lourdes Abdala. Ela não acolheu a neta por decisão do filho, o ginecologista Miguel Abdala, que não perdoa a sobrinha pelo crime. Segundo o advogado, desde que deixou a prisão, Suzane tem sido acolhida por "famílias que têm Cristo no coração". Perguntado sobre por que Suzane está mais gorda, disse: "Só ela pode responder." A reportagem tentou localizar Barni na noite deste domingo, mas ele não respondeu aos telefonemas.