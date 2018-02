Ubatuba faz evento para receber o verão

O verão chega no dia 21, às 9h04, segundo informações do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). E a cidade de Ubatuba, no Litoral Norte Paulista - que tem o privilégio de ser a primeira cidade do continente a receber os primeiros raios de sol do verão - vai promover um evento na praça onde cruza a linha imaginária do Trópico de Capricórnio. No local, será colocada uma placa informativa, explicando o porquê de Ubatuba ser a primeira cidade a receber o verão. A data foi escolhida especialmente, já que neste dia acontece o Solstício de Verão, marcando o início da nova estação. A praça fica localizada ao lado da pista de skate, na Avenida 9 de julho, em frente ao aeroporto. No dia 21 de dezembro, a partir das 11h00, bandas locais, como a Level 5, estarão se apresentando no local. Às 12h04, o sol deve estar a pino, não projetando praticamente nenhuma sombra. O verão será recepcionado ao toque de sirenes do Corpo de Bombeiros de Ubatuba. O prefeito de Ubatuba, Eduardo César, disse que este é apenas o início do processo de reestruturação desse importante espaço. "O Trópico de Capricórnio cruza Ubatuba em um ponto muito especial, que é um dos mais belos cartões postais da nossa cidade. Queremos tornar aquele espaço um local cada vez mais agradável para passear, namorar, praticar esportes e contemplar o mar".