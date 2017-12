Ubatuba marca túmulos ''''irregulares'''' com tinta

A prefeitura mandou pintar um xis azul em boa parte dos túmulos do cemitério de Ubatuba, litoral norte paulista. A atitude inusitada foi adotada antes do feriado de Finados para alertar famílias que têm jazigos sobre irregularidades como atraso no pagamento de taxas e má conservação. Indignadas, algumas famílias recorreram ao o procurador de Justiça José Guerra Armede, que determinou ao Ministério Público Estadual que investigue o caso. A prefeitura já havia convocado responsáveis pelos túmulos, mas disse que o retorno não foi satisfatório. "Tentamos de diversas maneiras avisar os proprietários. Alguns acham que foi constrangedor (marcar os jazigos), mas, mais complicado ainda, seria impedir o sepultamento por falta de regularização", alegou o gerente do cemitério, Lúcio Flávio da Silva. A prefeitura espalhou cartazes no cemitério informando sobre o significado da marca azul. Em covas rasas, foram enterradas plaquetas de madeira para avisar as famílias. A retomada dos túmulos em caso de irregularidade está prevista em uma lei municipal de 1998. "Não somos nós que queremos assim, é a lei. As famílias podem perder a propriedade senão regularizarem a situação." O gerente será o primeiro ouvido na investigação do MPE e já recebeu a convocação oficial. "As pichações foram uma agressão às famílias, um desrepeito", disse Guerra. "O Código do Consumidor proíbe qualquer cobrança vexatória ou ridicularizante. E diz que é crime submeter o usuário a esse tipo de cobrança." Ainda segundo Guerra, o Código Penal descreve como crime a conduta, em um capítulo específico sobre os crimes contra os mortos. O prazo para a regularização termina este mês. A dona de casa Maria Carvalho Leite está preocupada com o risco de perder a posse do túmulo. "Meus pais estão enterrados lá e eu não posso perder a propriedade. Tenho dez filhos, sobrinhos e muita gente que vai precisar desse espaço."