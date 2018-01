Uberlândia vira exemplo em saneamento básico

Com diversos projetos desenvolvidos nos últimos anos na área de saneamento básico, a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, lidera o ranking do Instituto Trata Brasil divulgado nesta terça-feira (1). O município, que é o próprio responsável pelo serviço, obteve a melhor nota entre as 100 maiores cidades do país. Ele obteve 8,95 pontos numa escala que vai de 1 a 10. O levantamento se refere ao ano de 2011 e aponta que 98,97% têm água encanada em Uberlândia e que 97% contam com o serviço de esgoto. O investimento no município no setor foi de R$ 59,68 milhões, o equivalente a 0,6% da arrecadação municipal. Ainda, segundo o estudo, para universalizar o fornecimento de água faltam fazer 8.141 novas ligações.

No quesito ligações de esgoto faltam realizar 10.825 ligações. Esse número, porém, não é considerado elevado, já que em apenas um ano o município conseguiu computar 6.316 novas ligações. Por sinal, nesse item Uberlândia obteve nota máxima, valendo destacar que do esgoto coletado, 100% é tratado -uma situação bem diferente das demais cidades brasileiras.

Para chegar a esses números e liderar um ranking nacional, Uberlândia vem investindo em ações nessa área há mais de dez anos. Em 2002, por exemplo, o acesso à rede de esgoto no município ficava na casa dos 30%.

Atualmente apenas na área rural é possível detectar algumas poucas propriedades que continuam sem contar com o serviço. Na Vila Marielza a casa do pintor Jairo Pereira é um exemplo da evolução no saneamento.

Até cinco anos atrás ele era obrigado a conviver com uma fossa séptica que era sinônimo de mau cheiro e outros problemas. "Ainda por cima acontecia de entupir sempre, mas a vida passou a ser outra com a rede de esgoto", diz aliviado.

Futuro O diretor-geral do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto), Orlando Rezende, disse ao Estado que liderar o ranking do Trata Brasil é algo muito bom, mas que os problemas não acabam porque a cidade está sempre crescendo. Segundo ele, entre os próximos objetivos está o de reduzir ainda mais as perdas de água melhorando a tubulação antiga e combatendo as ligações clandestinas.

Em Uberlândia também existe um planejamento pelos próximos 50 anos, para que a cidade esteja preparada para fornecer água a até 3 milhões de habitantes. Somado a isso há vários projetos, como o Buriti -que garante proteção aos recursos hídricos. Através dele já foram firmadas parcerias com mais de 100 produtores rurais visando proteger mais de mil hectares de área.