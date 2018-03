UFRJ retoma aulas em prédio atingido por incêndio

SÃO PAULO - O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Aloisio Teixeira, anunciou, em nota, que as aulas no prédio da instituição atingido por um incêndio devem ser retomadas normalmente nesta terça-feira, 5, desta semana.

A nota divulgada pela Universidade relata também que o fornecimento de água do prédio foi prejudicado com o incidente. Com isso, os alunos e funcionários deverão usar banheiros químicos nos próximos 60 dias, período em que se planeja construir uma nova caixa d'água.