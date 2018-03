UGT, por influência do PPS, fica ausente da festa

Sob a alegação de que a Conclat seria usada como palanque para fazer campanha em favor da pré-candidata do governo, militantes do PPS e do DEM na União Geral dos Trabalhadores (UGT), presidida por Ricardo Patah, articularam e conseguiram evitar que a central participasse do evento.

Para desespero da direção da UGT, a corrente que apoia a candidatura do tucano José Serra saiu vitoriosa de uma plenária que decidiu pela não participação da central na conferência. Foi a única baixa entre as seis centrais reconhecidas pelo Ministério do Trabalho.

Mas as divisões começaram com a posição da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que insistia na ida do presidente Lula e de Dilma Rousseff ao evento. A CUT trabalhou por isso até o fim, mas as divergências entra as centrais acabaram por minar a articulação do presidente da entidade, Arthur Henrique.

"Nem na Força Sindical havia unidade para trazer a Dilma", disse o presidente da central, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. "A CUT recuou dessa posição e conseguimos fazer um evento puramente sindical".

Para Artur Henrique, da CUT, o fato de a UGT ter ficado de fora não significa que houve racha no movimento sindical. "Somos cinco centrais que reunidas representamos 95% dos trabalhadores associados. A UGT representa só 5%".

O presidente da CUT também afirmou que a unanimidade do movimento sindical não quer o retrocesso, referindo-se à volta do PSDB ao governo federal. "Agora, quem vai ser apoiado pelas centrais, cada uma tem autonomia e vai discutir nas suas instâncias".

Sobrou até para o prefeito Gilberto Kassab (DEM), aliado político de Serra. Sindicalistas se queixaram de que o prefeito havia prometido não cobrar nada pelo uso do Pacaembu, mas no final tiveram de pagar R$ 130 mil.