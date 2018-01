Última carga de lixo ilegal volta à Inglaterra A última carga do lixo exportado ilegalmente da Inglaterra para o Brasil, em junho, estava prevista para ser embarcada de volta ao país de origem ontem, à meia-noite. Segundo o Terminal de Contêineres do Rio Grande (RS), dez contêineres foram carregados com 225 toneladas de lixo - baterias, seringas, preservativos, restos de comida e fraldas usadas. O material será levado ao Porto de Santos (SP) e, em seguida, ao porto de Felixstowe, na Grã-Bretanha. As importadoras que participaram da ação estão sob investigação.