Última vítima do incêndio na boate Kiss deixa o hospital

PORTO ALEGRE - A estudante Ritchieli Pedroso Lucas, de 19 anos, última internada por causa da tragédia da boate Kiss,recebeu alta do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, na manhã desta terça-feira. Ela estava hospitalizada desde o dia 27 de janeiro, quando ocorreu o incêndio na casa noturna, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No total, 242 pessoas morreram no acidente, a maioria jovens.

Em nota, o hospital informou que "após mais de cinco meses de internação recuperando-se de queimaduras e de um quadro de insuficiência respiratória, ela volta para casa em bom estado de saúde, podendo seguir sua vida normalmente". Durante o período em que esteve hospitalizada, Ritchieli perdeu a irmã, Driele, que também estava na boate e morreu no dia 7 de fevereiro.

No início do ano, pouco antes da tragédia, Ritchieli havia comemorado a aprovação no vestibular para o curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria. A família não informou o horário da viagem de volta à cidade em que mora e nem como vai retomar suas atividades nos próximos dias.

O incêndio foi provocado pela fagulha de um artefato usado durante show pirotécnico pela banda Gurizada Fandangueira durante uma festa promovida por estudantes na casa noturna. O fogo consumiu o revestimento acústico gerando a fumaça tóxica que matou a maioria das 242 vítimas por asfixia.

A Justiça acolheu denúncia do Ministério Público contra dois integrantes da banda e dois sócios da Kiss por homicídio com dolo eventual. O processo está em fase de instrução e o julgamento não tem data definida.