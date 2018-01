Último dia da mostra de Clarice Lispector Acaba hoje no Museu da Língua Portuguesa (Praça da Luz, s/nº) a exposição multimídia em homenagem a uma das maiores escritoras do Brasil, Clarice Lispector (1920-1977). Entre os destaques, trechos de obras, retratos e correspondências trocadas com outros escritores. Das 10 às 17 horas. Ingressos custam R$ 4.