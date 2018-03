Ultraleve cai e deixa dois feridos no litoral paulista Um ultraleve caiu com duas pessoas a bordo na areia da praia da Gaivota, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, na tarde do último sábado, 6. Nenhum banhista foi atingido. De acordo com a Polícia Civil, o piloto do ultraleve, Levy Ângelo da Conceição, de 39 anos, contou que no momento da decolagem, por volta das 14h30, o avião pendeu fortemente para a esquerda fazendo com que ele perdesse o controle. O piloto teve fraturas no tornozelo, no fêmur e no pulso. O passageiro Dênis Myung Ahn, de 29 anos, sofreu ferimentos leves. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal da cidade. O caso está registrado no 2º Distrito Policial do município.