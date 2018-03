Um ano após conquistar direito de voto, mulheres elegem médica As mulheres brasileiras só começaram a votar com o Código Eleitoral Provisório de 24 de fevereiro de 1932. Mesmo assim, só podiam votar as casadas com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria. Em 1933, a médica paulistana Carlota Pereira de Queiróz tornou-se a primeira mulher deputada federal. A amazonense Eunice Michiles foi a primeira senadora do Brasil, em 1979. Nos cargos executivos, Roseana Sarney foi a primeira a ser eleita governadora, em 1994.