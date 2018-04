Um brinde à última baforada Fumante há 26 anos, o chef Erick Jacquin, de 44, abriu ontem seu restaurante La Brasserie, em Higienópolis, para uma última noite de cigarro liberado, com direito a brinde com champanhe. Ele convidou amigos e prometia "aproveitar os últimos momentos em paz" com o vício. Exatamente à 0h, ele terminaria com a divisão entre as áreas de fumantes e não fumantes e recolheria os cinzeiros.